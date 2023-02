PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Unfallfluchten

Bad Schwalbach (ots)

1. Unfallflucht am Montag,

Niedernhausen, Oberjosbach, Dr.-Jakob-Wittemann-Straße, Montag, 06.02.203, 11:55 Uhr bis 12:30 Uhr

(sun)Am Montag kam es zwischen 11:55 Uhr und 12:30 Uhr in Oberjosbach zu einer Unfallflucht. Eine bislang unbekannte Person befuhr mit einem Pkw die Dr.-Jakob-Wittemann-Straße in Richtung Limburger Straße und kollidierte hierbei mit einem geparkten grauen Seat Alhambra. Der unfallverursachende Pkw beschädigte dabei die hintere, linke Tür des parkenden Autos. Die am Steuer sitzende Person flüchtete daraufhin vom Unfallort, ohne ihren Pflichten nach einem Unfall nachzukommen. Der Sachschaden beläuft sich auf knapp 2.000 Euro. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Idsteiner Polizeistation unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

2. Unfallverursachende Person flüchtet von der Unfallstelle, Kiedrich, Suttonstraße, Donnerstag, 02.02.2023, 17:00 Uhr bis Montag, 06.02.2023, 16:10 Uhr

(sun)Im Zeitraum zwischen Donnerstag und Montag beschädigte eine bislang unbekannte Person ein parkendes Fahrzeug in Kiedrich und beging daraufhin Fahrerflucht. Zwischen 17:00 Uhr des Donnerstags und 16:10 Uhr des Montags stieß ein unbekanntes Fahrzeug in der Suttonstraße beim Vorbeifahren gegen einen geparkten schwarzen Opel. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin verließ unerlaubt die Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei in Eltville bittet unter der Rufnummer (06123) 9090-0 um Hinweise zu dem Unfall.

