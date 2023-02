PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Auseinandersetzungen in Kesselbach und Hahn +++ Moped gestohlen und angezündet +++ Randaliert, dann berauscht und betrunken auf Mofa unterwegs +++ Täterfestnahmen bei Kontrollen

Bad Schwalbach (ots)

1. Auseinandersetzung vor Dorfgemeinschaftshaus, Hünstetten-Kesselbach, Bergstraße, Sonntag, 05.02.2023, 04:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Sonntag kam es in Kesselbach vor dem Dorfgemeinschaftshaus zu einer Auseinandersetzung, bei der ein Mann drei weitere verletzt haben soll. Gegen 04:30 Uhr wurde die Polizei von der Rettungsleitstelle über eine vorangegangene Schlägerei in der Bergstraße informiert. Zwei Beteiligte seien Bereits in medizinischer Behandlung. Vor Ort stießen die Beamten auf zwei Beteiligte, einen 30-jährigen Taunussteiner sowie einen 27 Jahre alten Mann aus Hünstetten. In zwei Rettungswagen befanden sich zwei weitere Männer aus Hünstetten, ein 48- und ein 29-Jähriger. Ersten Ermittlungen und Zeugenaussagen zufolge sollte der alkoholisierte Taunussteiner eine Veranstaltung im Gemeindehaus verlassen und sei von den weiteren Männern nach draußen geleitet worden. Dort habe er sie angegriffen und verletzt. Darüber hinaus soll er einen Stein gegen eine Scheibe des Gemeindehauses geworfen und einen Sachschaden von etwa 300 Euro verursacht haben. Die Verletzten in den beiden Rettungswagen mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 30-Jährige muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

Die Polizei ermittelt zu dem genauen Tatablauf und bittet weitere Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 bei der Polizeistation Idstein zu melden.

2. Handfeste Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten, Taunusstein-Hahn, Ludwig-Schauß-Straße, Sonntag, 05.02.2023, 22:00 Uhr

(fh)Am späten Sonntagabend mussten zwei Polizeistreifen nach Taunusstein-Hahn anrücken, da sich dort zuvor mehrere Personen eine handfeste Auseinandersetzung lieferten. Eine Beteiligte musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen 22:00 Uhr wurden die Beamten in die Ludwig-Schauß-Straße gerufen, da sich dort mehrere Menschen prügeln würden. Vor Ort konnten die betroffenen Personen voneinander getrennt und die Situation beruhigt werden. Ersten Ermittlungen zufolge gerieten zwei Frauen in Streit, welcher im weiteren Verlauf in wechselseitigen Körperverletzungen mündete. Eine von ihnen wies einen Atemalkoholwert von knapp 2 Promille auf. Ihre Kontrahentin musste im Anschluss verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Weiterhin hätten sich mindestens drei Männer an der Auseinandersetzung beteiligt und sich gegenseitig körperlich zugesetzt. Auch sei es hier zu einer Bedrohung mit einem Messer gekommen. Letztlich musste die Polizei mehrere Strafverfahren einleiten. Die genauen Tatbeteiligungen werden derzeit ermittelt.

3. Moped gestohlen und angezündet, Taunusstein-Hahn, Schillerstraße, Donnerstag, 02.02.2023, 20:30 Uhr bis Samstag, 04.02.2023, 12:00 Uhr

(fh)Am vergangenen Donnerstag wurde in Taunusstein-Hahn ein Moped gestohlen und am darauffolgenden Tag verbrannt vorgefunden. Am Samstagmittag stellten Spaziergänger auf einem Feldweg nahe der Schützenstraße einen abgebrannten Motoroller fest und informierten die Polizei. Zu diesem Zeitpunkt konnte das Moped, an welchem das Kennzeichen fehlte nicht weiter zugeordnet werden. Am Sonntag meldeten sich dann Bewohner der Schillerstraße und gaben an, dass ihnen am Donnerstagabend am Straßenrand der Schillerstraße abgestellter Motorroller gestohlen worden sei. Schnell konnte man die beiden Fälle zusammenführen. Die Hintergründe des Diebstahls und des anschließenden Anzündens sind aktuell unklar. Die Polizeistation Bad Schwalbach nimmt Hinweise zum Diebstahl in der Schillerstraße und/oder dem Verbrennen und zurücklassen des Zweirads unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

4. Randaliert, dann berauscht und betrunken auf Mofa unterwegs, Oestrich-Winkel, Markt, Freitag, 03.02.2023, 14:15 Uhr

(fh)Am Freitagnachmittag nahm die Polizei in Oestrich-Winkel einen Randalierer fest, welcher unter dem Einfluss berauschender Mittel und ohne Führerschein unterwegs war. Gegen 14:15 Uhr meldeten Mitarbeiter einer Bankfiliale in der Straße "Am Markt", dass ein augenscheinlich betrunkener Mann in der Filiale herumschreien und gegen Automaten treten würde. Bisher sei es zu keinem Sachschaden gekommen. Daraufhin fuhr eine Polizeistreife nach Oestrich-Winkel und konnte auf der Anfahrt einen auf die Personenbeschreibung passenden Mann auf einem Motorroller feststellen und kontrollieren. Es handelte sich bei dem 45-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz um den besagten Randalierer aus der Bank. Er ist nicht im Besitz eines Führerscheins und wirkte stark alkoholisiert. Weiterführende Tests ergaben einen Atemalkoholwert von über ein Promille, ein Drogentest reagierte ebenfalls positiv. Auf einer Dienststelle wurde dem Mann Blut abgenommen, anschließend wurde er ins Polizeigewahrsam gebracht.

5. Kontrollen führen Drogen und Einbruchswerkzeug zu Tage, Taunusstein-Hahn / Taunusstein-Wehen, Baumgartenstraße, Donnerstag, 02.02.2023, 19:45 Uhr

Am Donnerstagabend führten gemeinsame Kontrollen der Polizeidirektion Rheingau-Taunus und der hessischen Bereitschaftspolizei zu mehreren Festnahmen und dem Auffinden von Drogen und Einbruchswerkzeug. Bereits zur Mittagzeit hatten es die Einsatzkräfte entlang der Bundesstraßen 54 und 275 vor allem auf potenzielle Einbrecherbanden abgesehen. Am frühen Abend hatten die Beamten dann den richtigen Riecher. Gegen 19:45 Uhr bemerkte eine Streife im Bereich der Baumgartenstraße ein Fahrzeug mit polnischem Kennzeichen. Man entschied sich dazu, den Pkw einer Kontrolle zu unterziehen. Als dem Fahrzeug entsprechende Anhaltesignale gegeben wurden, fuhr dieses plötzlich mit hoher Geschwindigkeit die Ibellstraße entlang und hielt erst auf dem Parkplatz der "Silberbachhalle". Dort stiegen unvermittelt drei Personen aus dem Fahrzeug und versuchten zu Fuß zu flüchten. Den eingesetzten Polizisten gelang es, die Insassen, zwei Männer im Alter von 25 und 30 Jahren sowie eine 26 Jahre alte Frau zu stoppen und festzunehmen. Bei der Durchsuchung des Autos und der drei Festgenommenen erklärte sich dann das plötzliche Fluchtverhalten. Nicht nur stand der 25-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, sondern auch im Fahrzeug stellten die Beamten unter anderem Drogen, Munition einer Waffe, diverse Einbruchsutensilien- und Werkzeug, mehrere Fahrzeug- und Wohnungsschlüssel, ein Messer und weitere Gegenstände zum Handel von Drogen sicher. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde bei dem Fahrer eine Blutentnahme durchgeführt und alle drei Personen Erkennungsdienstlich behandelt. Im Anschluss an die Einleitung von Ermittlungsverfahren, durften sie die Dienststelle wieder verlassen. Die Polizei ermittelt und prüft nun, ob den dreien entsprechende Taten aus dem Umkreis zugeordnet werden können.

6. LKW kippt auf die Seite und führt zu Vollsperrung, B 260, zwischen Bad Schwalbach-Langenseifen und Schlangenbad-Wambach, Montag, 06.02.2023, 07:35 Uhr

(fh)Am Montagmorgen verunfallte ein LKW samt Anhänger auf der B 260 zwischen Langenseifen und Wambach und kam quer auf der Fahrbahn zum Stillstand. Die Bundesstraße musste für mehr als sechs Stunden voll gesperrt bleiben. Gegen 07:35 Uhr befuhr ein 50-Jähriger mit seiner Sattelzugmaschine die Bundesstraße von Heidenrod nach Wiesbaden. Zwischen Langenseifen und Wambach kam der Fahrer mit seinem LKW aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts auf einen Grünstreifen ab und in der Folge ins Schlingern. Die mit Holz beladene Sattelzugmaschine kippte in der Folge auf die Seite und kam quer auf der Fahrbahn zum Stillstand. Im Rahmen der aufwändigen Bergungs- und Abschleppmaßnahmen musste die Fahrbahn für mehrere Stunden komplett gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Der 50- jährige musste durch die Feuerwehr aus seinem Führerhaus befreit und zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

7. Fahrzeugbrände auf der Autobahn, A3 bei Idstein A3 zwischen Limburg Süd und Bad Camberg Freitag, 03.02.2023, 19:00 Uhr Samstag, 04.02.2023, 06:30 Uhr

(he) Im Verlauf des vergangenen Wochenendes kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizeiautobahnstation Wiesbaden zu zwei Fahrzeugbränden, bei denen ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro entstand, glücklicherweise jedoch niemand verletzt wurde. Am Freitagabend bemerkte ein BMW-Fahrer auf der A3 in Höhe Idstein Rauch im Bereich der Motorhaube und stoppte daraufhin seien Pkw auf dem Standstreifen. Bei einer Nachschau schlugen ihm schon Flammen aus dem Motorraum entgegen, sodass unmittelbar Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei verständigt wurden. Am Samstagmorgen, gegen 06:30 Uhr befuhr ein Klein-Lkw dann die A3 in Richtung Köln, als der Fahrer zwischen den Anschlussstellen Limburg-Süd und Bad Camberg ein Feuer im hinteren Bereich der Ladefläche entdeckte. Auch diesem Fahrzeugführer gelang es sein Fahrzeug rechtzeitig zu stoppen, sich in Sicherheit zu bringen und einen Notruf abzusetzen. Währenddessen griff das Feuer auf die Ladung über. In beiden Fällen kam es während den Lösch-, bzw. Bergungsarbeiten zu Verkehrsbehinderungen. Zeitweise mussten mehrere Fahrstreifen gesperrt werden. Teilweise wurde auch die Fahrbahn durch die Hitze der Brände beschädigt.

