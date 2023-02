PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: PKW aufgebrochen +++ Einbrecher räumen Kasse leer +++ Junger Mann rennt mehrfach auf die Straße +++ Unfallfluchten

Bad Schwalbach (ots)

1. Pkw aufgebrochen, Idstein, Am Weißen Stein, Sonntag, 29.01.2023, 16:00 Uhr bis Montag, 30.01.2023, 06:55 Uhr

(sun)In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in Idstein ein geparkter Pkw aufgebrochen. Zwischen 16:00 Uhr am Sonntag und 06:55 Uhr am Montag schlug jemand das hintere Fenster auf der Fahrerseite eines in der Straße "Am Weißen Stein" abgestellten Renault ein. Bisher ist noch nicht bekannt, ob etwas gestohlen wurde. Der an dem Fahrzeug angerichtete Schaden beläuft sich auf einige Hundert Euro.

Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Idstein unter der Rufnummer 06196 / 2073 - 0 in Verbindung zu setzen.

2. Einbrecher räumen Kasse leer, Idstein, Rodergasse, Dienstag, 31.01.2023, 18:30 Uhr bis Mittwoch, 01.02.2023, 09:40 Uhr

(sun)In Idstein sind unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch in einen Laden eingebrochen, wobei sie vorrangig Bargeld entwendeten. Nachdem sie auf unbekannte Art und Weise die Tür zum Laden öffneten, kletterten die Einbrecher so ins Ladeninnere. Neben dem Inhalt einer Kasse entwendeten die Täter auch zwei Schlüssel. Der Sachschaden beläuft sich auf knapp 2.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Idstein unter 06126-93940.

3. Junger Mann rennt mehrfach auf die Straße, Idstein, Wiesbadener Straße, Mittwoch, 01.02.2023, 16:30 Uhr

(sun)Ein Mann ist am Mittwochnachmittag mehrfach auf eine Straße in Idstein getorkelt und hat sich damit selbst in Gefahr begeben. Gegen 16:30 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass ein junger, offensichtlich stark alkoholisierter Mann immer wieder auf die Wiesbadener Straße stolpern würde. Zudem habe er einige Passanten angepöbelt. Als daraufhin die Beamten vor Ort erschienen, um den Mann zu kontrollieren, verhielt sich dieser Ihnen gegenüber aggressiv und musste fixiert werden. Im Anschluss wurde der Mann auf Anordnung eines Richters ins Polizeigewahrsam gebracht.

4. Unfallflucht auf Supermarktparkplatz, Idstein, Richard-Klinger-Straße, Mittwoch, 25.01.2023, 14:40 Uhr

(fh)Vergangene Woche kam es vor einem Supermarkt in Idstein zu einer Unfallflucht. Da die ersten Ermittlungen keine Hinweise zum Verursacherfahrzeug erbrachten, richteten sich die Polizei nun an die Bevölkerung. Mutmaßlich gegen 14:40 Uhr stieß am Mittwoch letzter Woche ein unbekanntes Fahrzeug auf dem Parkplatz in der Richard-Klinger-Straße beim Ausparken gegen einen geparkten VW Polo. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin unterließ es, sich bei der Polizei zu melden oder auf den Geschädigten zu warten und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizeistation Idstein nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

5. Auto beschädigt und weiter gefahren,

Taunusstein-Hahn, Kleiststraße, Montag, 30.01.2023, 10:30 Uhr bis 11:15 Uhr,

(wie) Am Montagvormittag wurde in Hahn ein Pkw bei einem Verkehrsunfall beschädigt, der Verursacher fuhr einfach weiter. Ein 36-Jähriger hatte einen schwarzen Audi in einer Parklücke in der Kleiststraße abgestellt. Als er gegen 11:15 Uhr zu dem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein Unbekannter beim Rangieren in oder aus der Parklücke davor gegen den Audi gefahren war. Hierbei waren Schäden an der linken Fahrzeugfront entstanden. Der oder die Verantwortliche kümmerte sich allerdings nicht um den entstandenen Schaden, sondern fuhr einfach davon. Hinweise erbittet der Polizeiposten Taunusstein unter der Rufnummer 06128/ 92021-100.

