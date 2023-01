POL-RTK: Nachtrag zur Pressemitteilung: "Vermeintliche Interessenten stehlen Handtasche" - strafbare Handlung kann ausgeschlossen werden.

Bad Schwalbach (ots) - Sonntag, 29.01.2023, 16:00 h, Taunusstein-Wehen, Eichelbergstraße Heute Nachmittag wurde an dieser Stelle von einem versuchten Einbruch in eine Gaststätte am gestrigen Samstag in Taunusstein-Wehen berichtet. Heute um 16:00 h teilte ein Anwohner aus Taunusstein-Wehen mit, dass er einen jungen Mann festhalten würde, der sich unberechtigt auf seinem Grundstück aufgehalten habe. Vor Ort stellten die ...

