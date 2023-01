PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Altkleidercontainer in Brand gesetzt +++ Betrüger machen Beute +++ Portemonnaie beim Einkaufen gestohlen

Bad Schwalbach (ots)

1. Altkleidercontainer in Brand gesetzt, Lorch, Ranselberg, Am Ranselberg, Sonntag, 29.01.2023, 16:45 Uhr

(fh)Am Sonntagnachmittag haben Unbekannte zwei Altkleidercontainer in Lorch in Brand gesetzt und einen Schaden von mehreren Tausend Euro hervorgerufen. Gegen 16:45 Uhr entdeckten Zeugen eine Rauchentwicklung aus dem Inneren zweier Altkleidercontainer, welche sich im Wendehammer der Bushaltestelle "Am Ranselberg" befanden und informierten Feuerwehr und Polizei. Den Feuerwehrkräften gelang es daraufhin die Inhalte der Container zu löschen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Ersten Ermittlungen zufolge, kann nicht ausgeschlossen werden, dass Unbekannte die Altkleidercontainer vorsätzlich in Brand setzten.

Die Polizeistation Rüdesheim nimmt entsprechende Hinwiese über die Rufnummer (06722) 9112-0 entgegen.

2. Betrüger machen Beute, Idstein,

Montag, 30.01.2023, 10:20 Uhr

(sun)Am Montag wurde ein Mann aus Idstein via "WhatsApp" von dreisten Betrügern um mehrere Tausend Euro gebracht. Ähnlich dem Enkeltrick beginnen die Kriminellen ihre Masche mit einer Kontaktaufnahme, bei welcher sie sich als Familienangehörige ausgeben. Im vorliegenden Fall gaben die Betrüger in der Textnachricht vor, der aktuell verreiste Sohn des Geschädigten zu sein. Der "Sohn" bat dessen Vater um insgesamt drei Geldüberweisungen. In der Annahme, dem eigenen Sohn zu helfen, überwies der Senior die geforderten Summen.

Die Polizei rät: Warnen Sie Ihre Eltern und sprechen Sie mit ihnen über diese Masche! Ansonsten gilt, niemals aufgrund eines Telefonats, einer Textnachricht oder einer Mail eine Überweisung zu tätigen oder Geld an unbekannte Personen zu übergeben. Sollten Familienmitglieder um Geld bitten, dann verlangen Sie immer ein persönliches Erscheinen und übergeben Sie kein Geld an fremde Personen.

3. Portemonnaie beim Einkaufen gestohlen, Eltville-Erbach, Ringstraße, Montag, 30.01.2023, 12:15 Uhr bis 12:30 Uhr

(fh)Am Montagmittag haben Langfinger in Eltville-Erbach eine Frau vor oder während des Einkaufs bestohlen. Im Zeitraum von 12:15 Uhr bis 12:30 Uhr befand sich die 25-jährige Eltvillerin in einem Supermarkt in der Ringstraße und widmete sich ihren Einkäufen. Als sie an der Kasse bezahlen wollte, musste sie feststellen, dass ihr ein Dieb kurz zuvor die Geldbörse aus der Jackentasche entwendet hatte. Unmittelbar vor dem Einkauf, beim Holen eines Einkaufswagens befand sich das Portemonnaie noch im Besitz der 25-Jährigen. Hinweise zum Dieb liegen aktuell nicht vor.

Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl vor oder im Markt geben können, melden sich bitte bei der Polizeistation Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell