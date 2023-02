PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbrecher suchen Fitnesscenter auf +++ Fußgänger beim Ausparken angefahren +++ Silberner VW-Bus gesucht +++ Aktueller Blitzerreport

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbrecher suchen Fitnesscenter auf, Oestrich-Winkel, Am Elsterbach, Donnerstag, 02.02.2023, 15:00 Uhr bis 16:15 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag hat ein Mann mehrere Spinde eines Fitnesscenters in Oestrich-Winkel aufgebrochen. Zwischen 15:00 Uhr und 16:15 Uhr suchte der Dieb in einem unbemerkten Moment die Umkleideräume des Studios in der Straße "Am Elsterbach" auf und knackte dort mehrere Spinde mit einem unbekannten Werkzeug. Im Anschluss entnahm er Bargeld und Ergriff sodann die Flucht. Von dem vermeintlichen Dieb liegt eine Personenbeschreibung vor. Es soll sich um einen 40 Jahre alten Mann handeln, der etwa 175 cm bis 180 cm groß sei und eine auffällige Warze am Rücken habe. Darüber hinaus soll er lockige und gegelte Haare haben.

Die Polizeistation Rüdesheim nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06722) 9112-0 entgegen.

2. Fußgänger beim Ausparken angefahren, Taunusstein-Bleidenstadt, Aarstraße, Donnerstag, 02.02.2023, 12:55 Uhr

(fh)Am Donnerstag übersah eine Autofahrerin in Taunusstein-Bleidenstadt bei einem Parkvorgang eine Fußgängerin und fuhr diese an. Gegen 12:55 Uhr beabsichtigte eine 48-jährige Taunussteinerin auf einem Kundenparkplatz eines Einkaufscenters in der Aarstraße auszuparken. Ersten Ermittlungen zufolge stieß sie beim Rückwärtsfahren mit einer 85-jährigen Fußgängerin zusammen, die durch den Zusammenprall zu Boden stürzte und sich Verletzungen zuzog. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand kein Sachschaden.

3. Silberner VW-Bus gesucht, Niedernhausen, Idsteiner Straße, Mittwoch, 01.02.2023, 09:00 Uhr

(fh)Die Polizei sucht nach einem silbernen VW-Bus, welcher eine Unfallflucht am vergangenen Mittwoch verursacht haben soll. Ersten Zeugenaussagen zufolge fuhr der Bus gegen 09:00 Uhr die Idsteiner Straße von Niederjosbach in Richtung Oberseelbach entlang und streifte in Höhe der Hausnummer 7 einen am rechten Fahrbahnrand geparkten blauen Mercedes Sprinter. Dieser wurde am linken Außenspiegel beschädigt. Der Fahrer oder die Fahrerin des VW Busses soll für einen kurzen Moment angehalten und dann die Fahrt fortgesetzt haben.

Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 bei der Polizeistation Bad Schwalbach

4. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Rheingau-Taunus ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell