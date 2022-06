Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall auf dem Parkplatz der Sparda-Bank-Filiale in Idar-Oberstein - Polizei sucht nach Geschädigten

Idar-Oberstein (ots)

Am 14.06.2022 kam es zwischen 12:00 und 13:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz im rückwärtigen Bereich der Sparda-Bank-Filiale in der Hauptstraße 299 in Idar-Oberstein. Eine Verkehrsteilnehmerin touchierte beim Ausfahren aus einer Parklücke ein parkendes Fahrzeug, bemerkte den Unfall zunächst jedoch nicht. Erst gegen 13:30 Uhr stellte sie eine Beschädigung an ihrem PKW fest und informierte umgehend die Polizei, die an der Unfallörtlichkeit kein beschädigtes Fahrzeug feststellen konnte. Um eine ordnungsgemäße Schadensregulierung zu gewährleisten, sucht die Polizei Idar-Oberstein nach dem Eigentümer des beschädigten Fahrzeugs.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell