POL-PDTR: Dunkler Pkw auf MC Donalds-Parkplatz in Idar-Oberstein beim Ein-oder Ausparken beschädigt

Serrig (ots) - Am 13.06.2022 befuhr ein 60jähriger Mann aus Serrig mit seinem Roller gegen 12 Uhr die Domänenstraße in Serrig in Richtung Kammerforst. Unmittelbar nach Ortsausgang kam ihm ein roter Audi mit Trierer Kennzeichen entgegen. Der Fahrer des Audi schnitt die Kurve derart, dass der Rollerfahrer ausweichen musste und zu Fall kam. Hierbei zog er sich eine Schürfwunde am Arm zu. Der Fahrer des Audi entfernte ...

