POL-PDTR: Verkehrsunfall zwischen PKW und Fahrradfahrer

Konz (ots)

Am Montag, den 13.06.2022 ereignete sich gegen 14:50 Uhr in Konz-Könen, Rudolf-Diesel-Straße/ Einmündung zur Max-Planck-Straße ein Verkehrsunfall an dem ein Fahrrad und ein PKW beteiligt waren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhren beide Fahrzeuge die Max-Planck-Straße in gleicher Richtung. Kurz vor der Einmündung zur Rudolf-Diesel-Straße fuhr der PKW von hinten auf den Zweiradfahrer auf, der mit einem E-Bike unterwegs war. Der 23-jährige Fahrradfahrer wurde durch den Aufprall nach vorne geschleudert und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Er erlitt hierbei mittelschwere Verletzungen und wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der 62-jährige PKW Fahrer blieb unverletzt, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

