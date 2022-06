Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Wochenendbilanz der Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Idar-Oberstein (ots)

Am Wochenende, vom 10.06.2022 bis einschließlich 12.06.2022, verzeichnete die Polizeiinspektion Idar-Oberstein ca. 80 Einsätze, in denen polizeiliches Erscheinen erforderlich war. Insgesamt wurden 20 Strafanzeigen gefertigt, 12 Unfälle aufgenommen, ca. 45 sonstige Vorgänge, wie bspw. hilflose Personen, Unterstützung anderer Behörden & Einrichtungen bearbeitet, sowie 5 Verkehrs-Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. Am 10.06. und am 11.06. fand in Veitsrodt das bekannte Rock- und Elektro-Freiluft-Musikfestival "Rock am Markt" statt, welches aus Sicht der Polizei ruhig verlief. Nachfolgend sind einige Einsätze unserer Dienststelle näher beschrieben:

Am Freitag, den 10.06.2022, wurde in der Nacht auf Samstag ein Verkehrsteilnehmer durch unsere Kolleg*innen kontrolliert, bei dem Alkohol in der Luft festgestellt werden konnte. Da der Grenzbereich zur Ordnungswidrigkeit glücklicherweise nicht überschritten wurde, erfolgte lediglich die präventive Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels.

Am Samstag musste eine randalierende Person in Gewahrsam genommen werden. Die Person fiel auf einer Geburtstagsfeier in Rhaunen negativ auf, sodass ihm zunächst ein Platzverweis erteilt wurde, dem er vorübergehend auch nachkam. Da die Person jedoch wenige Minuten später erneut an der Einsatzörtlichkeit erschien und fortwährend störte, wurde er anschließend gefesselt und dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Am Sonntag führten die Beamt*innen unserer Polizeiinspektion eine Geschwindigkeitsmessung mittels Handlasergerät im Bereich der B41 in Fahrtrichtung Rötsweiler-Nockenthal durch. Hierbei konnten 10 Geschwindigkeitsverstöße geahndet werden, wobei der Höchstwert 103 km/h, bei erlaubten 70 km/h, betrug. Gegen Abend kam es im Bereich des Stadtteils Hammerstein zu einer Bedrohung und versuchten gefährlichen Körperverletzung. Demnach wurde eine Mutter durch ihren stark alkoholisierten Sohn mittels Kettensäge bedroht. Verletzt wurde niemand. Der Beschuldigte konnte aus dem Haus gesprochen und widerstandslos fixiert werden. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung wurde er ins Klinikum Idar-Oberstein verbracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell