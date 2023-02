PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: ++Scheibe an Pkw eingeschlagen++Fahrt unter Drogeneinfluss++Unfall unter Alkoholeinfluss++Bei Einbruch gestört++

Bad Schwalbach (ots)

1) Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Pkw in 65232 Taunusstein-Hahn, Parkplatz Gaststätte "Waldgeist", Freitag, 10.02.2023 zwischen 15:00 und 16:50 Uhr

Am Nachmittag des 10.02.2023 schlugen unbekannte Täter die hintere Seitenscheibe auf der Fahrerseite eines Pkw ein und entwendeten eine Tasche aus dem Fahrzeuginneren. Der Geschädigte stellte diesen Umstand gegen 16:50 Uhr fest und kontaktierte die Polizei. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich bereits keine Täter mehr vor Ort.

Die Polizei in Bad Schwalbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 zu geben.

2) Fahrt unter Drogeneinfluss in 65307 Bad Schwalbach, Bahnhofstraße, Samstag, 11.02.2023, 12:37 Uhr

Am Mittag des 11.02.2023 fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung der Bad Schwalbacher Polizei ein grauer Audi mit auffälliger Fahrweise auf. Im Rahmen der folgenden Verkehrskontrolle verlief ein durchgeführter Drogenvortest positiv. Der 37-jährige Bad Schwalbacher musste sich im Anschluss einer Blutentnahme unterziehen und sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Fahren unter berauschenden Mitteln verantworten.

3) Unter Alkoholeinfluss mit PKW verunfallt in 65375 Oestrich-Winkel, Europaallee, Samstag, 11.02.2023, 23:04 Uhr

Eine 47-Jährige Frau aus Oestrich-Winkel kollidierte am späten Samstagabend in der Oestricher Europaallee mit ihrem VW mit einer Werbetafel eines Lebensmittelmarktes. Hierbei zog sie sich augenscheinlich keine schweren Verletzungen zu, musste jedoch von herbeigeeilten Ersthelfern aus dem Fahrzeug befreit werden. Die hinzugerufene Funkstreife der Rüdesheimer Polizei stellte daraufhin deutliche Anzeichen von vorangegangenem Alkoholkonsum bei der Verunfallten fest. Die Verletzte musste zur weiteren Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein der Unfallfahrerin wurde sichergestellt. Sie muss sich nun in einem eingeleiteten Strafverfahren verantworten. Das Unfallfahrzeug war so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7.000,- Euro.

4) Einbrecher wird gestört und flüchtet, 65375 Oestrich-Winkel, Hauptstraße, Sonntag, 12.02.2023, 02:33 Uhr

Zwei Geldbörsen mitsamt Inhalt erbeutete ein Einbrecher in der Nacht von Samstag auf Sonntag aus einem Hotel in der Hauptstraße in Oestrich-Winkel.

Die Rüdesheimer Polizei wurde durch die Betreiber des Hotels darüber informiert, dass ein Einbrecher gerade auf frischer Tat ertappt wurde und dieser fußläufig flüchtig sei. Augenscheinlich hebelte der Täter zuvor eine Terrassentür auf und gelangte so in den Schankraum des Hotels, wo er insgesamt zwei Geldbörsen mitsamt Bargeld in noch nicht näher bekannter Höhe an sich nahm. Durch eine Alarmauslösung wurde der Inhaber der Gaststätte auf die Tat aufmerksam und erschreckte den Einbrecher, der nun in Richtung Herrmannstraße flüchtete. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter nicht mehr durch die Polizei angetroffen werden. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen folgten im Anschluss Spurensicherungsmaßnahmen. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden wird auf ca. 500,- Euro geschätzt.

Der Einbrecher wurde als männlich und ca. 1,80m groß beschrieben. Er soll gänzlich dunkle Kleidung und eine Mütze getragen und mit einem osteuropäischen Akzent gesprochen haben.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Rüdesheim unter (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell