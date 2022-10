Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Schwerer Unfall auf der Dorstener Straße

Oberhausen (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntagvormittag (30.10.) an der Kreuzung Dorstener Straße / Auffahrt A 516 (Fahrtrichtung Arnheim). Ein 59-jähriger LKW-Fahrer wollte auf die Autobahn auffahren, während zur gleichen Zeit ein Radfahrer den Fahrradweg befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der 62-jährige Radfahrer schwer verletzt worden ist. Ein Zeuge, der an der Unfallörtlichkeit vorbeikam und in der Vergangenheit als Rettungssanitäter tätig gewesen ist, leistete sofort erste Hilfe. Der Schwerverletzte wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun, wie genau es zu dem schweren Unfall kommen konnte.

