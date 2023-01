Polizei Münster

POL-MS: Nach Sexualdelikt an einer 18-Jährigen - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Nach einem Sexualdelikt auf einer Herrentoilette einer Gaststätte am Alten Fischmarkt am 21. Dezember 2022 zwischen 22:30 bis 23:00 Uhr ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge, soll ein bislang unbekannter Mann eine 18-Jährige in eine Toilette gezogen und dort gegen ihren Willen sexuelle Handlungen durchgeführt haben. Der Mann war Zeugenaussagen zufolge zuvor in Begleitung eines anderen Mannes in der Gaststätte.

Der Täter ist etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und circa 45 bis 50 Jahre alt. Bekleidet war er mit einem schwarzen Parker, einer dunkelblauen Jeans und einem hellen Hemd. Er trug kurze hellbraune oder graue Haare mit großen Geheimratsecken.

Die männliche Begleitung des Tatverdächtigen ist 1,70 bis 1,80 Meter groß und circa 50 Jahre alt. Er wird als pummelig beschrieben und trug eine auffällige, eckige Brille mit gezackten Bügeln. Bekleidet war er mit einer Schiebermütze. Zudem soll er ein markantes Muttermal im Nasenbereich haben.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

