POL-MS: Bürgersprechstunde der Polizei im Stadtteil Rumphorst - Fortsetzung ab dem 19.01.2023

Münster (ots) - Bereits am Freitag (13.01.) zwischen 15:15 Uhr und 18:15 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus am Biederlackweg in Gremmendorf ein. Sie stiegen durch die Terrassentür in die Wohnung ein und entwendeten Schmuck. Zu einem Wohn- und Geschäftsgebäude an der Gittruper Straße in Gelmer verschafften sich Unbekannte am Samstag (14.01.) ...

