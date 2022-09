Polizei Köln

POL-K: 220912-3-K Halskette am Friesenplatz geraubt - Zeugensuche

Köln (ots)

Die Polizei Köln fahndet nach einem etwa 30 bis 40 Jahre alten und etwa 1.80 Meter großen Mann, der in der Nacht auf Sonntag (11. September) einem Kerpener (22) in der U-Bahnstation am Friesenplatz eine Goldkette vom Hals gerissen haben soll. Unmittelbar zuvor, gegen 3.30 Uhr, soll der mit einer dunklen Jeans und einer olivgrünen Jacke bekleidete Täter dem 22-Jährigen Bargeld aus der Geldbörse gestohlen haben, die dieser auf der Treppe zu den Gleisen verloren hatte.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ph/iv)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell