Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - SUV Fahrer nach Unfallflucht gesucht

Landau (ots)

Leicht verletzt wurde ein Fahrradfahrer am Mittwochvormittag um 11:15Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Marie-Curie-Straße in Landau. Der 31-jährige Radfahrer war von der Johannes-Kopp-Straße nach rechts in die Marie-Curie-Straße abgebogen, als ein schwarzer SUV ebenfalls von der Johannes-Kopp-Straße kommend den Radler angehupt und überholt habe. Der Radfahrer habe sich hierdurch erschrocken, sei nach links von der Fahrbahn abgekommen und hier gegen ein neben der Fahrbahn stehendes Dekorations-Kunststoffstier gestoßen. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich telefonisch unter 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell