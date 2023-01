Polizei Münster

POL-MS: Dunkle Jahreszeit lässt die Zahlen steigen - Einbrüche in Rumphorst, Gelmer und Gremmendorf

Münster (ots)

Bereits am Freitag (13.01.) zwischen 15:15 Uhr und 18:15 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus am Biederlackweg in Gremmendorf ein. Sie stiegen durch die Terrassentür in die Wohnung ein und entwendeten Schmuck.

Zu einem Wohn- und Geschäftsgebäude an der Gittruper Straße in Gelmer verschafften sich Unbekannte am Samstag (14.01.) zwischen 08:30 Uhr und 21:30 Uhr Zutritt. Sie hebelten dazu die Eingangstür und eine Wohnungstür auf, durchsuchten die Wohnung und entwendeten mehrere Schmuckstücke.

Am Sonntag (16.01.) versuchten bislang unbekannte Täter zwischen 09:00 Uhr und 13:00 Uhr am Thomas-Morus-Weg in Rumphorst ein Fenster mittels Aufhebeln zu Öffnen. Der Versuch scheiterte.

Ein Einbruch in den eigenen vier Wänden bedeutet für die meisten Menschen, ob jung oder alt, einen großen Schock. Dabei machen den Betroffenen die Verletzung der Privatsphäre, das verlorengegangene Sicherheitsgefühl oder auch schwerwiegende psychische Folgen, die nach einem Einbruch auftreten können, häufig mehr zu schaffen, als der rein materielle Schaden. Dass man sich davor effektiv schützen kann, zeigt die Erfahrung der Polizei: Mehr als 50 % der Einbrüche bleiben im Versuch stecken, nicht zuletzt wegen der guten Sicherung.

Wie lassen sich das Haus oder die Wohnung wirksam vor Einbrechern sichern? Wie werden Fenster und Türen zu schwer überwindbaren Hürden?

Zur Klärung dieser Fragen hat die Polizei Münster unterschiedliche Angebote und auch eine persönliche Beratung ist möglich. Informieren Sie sich gerne auf unserer Internetseite hierzu:

