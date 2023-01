Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Mehrere Brandeinsätze zum Jahreswechsel in Breckerfeld

Breckerfeld (ots)

Datum: 31.12.2022 - 01.01.2023/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle, Löschgruppe Zurstraße/ Rettungsdienst/ Polizei/ Bericht (hb): Insgesamt 4 Einsätze beschäftigten die Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld um den Jahreswechsel. Am Samstagabend wurde um 18:55 Uhr Stadtalarm wegen eines ausgelösten Rauchwarnmelders im Altenzentrum am Hansering ausgelöst. Bei Ankunft an der Einsatzstelle wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr durch einen Angehörigen der Bewohnerin (selbst Mitglied einer Freiwilligen Feuerwehr in einer Nachbargemeinde) in die Lage eingewiesen. Die Dame (101 Jahre alt) hatte einen Topf auf dem eingeschalteten Herd vergessen. Dieser war bereits entfernt und abgelöscht, sodass die Feuerwehr noch Belüftungsmaßnahmen sowie die Betreuung der Bewohnerin übernahm. Keine Verletzten. Am frühen Sonntagmorgen wurden dann zwei kleinere Brände - ein brennender Mülleimer am Glörparkplatz und kleineres Lagerfeuer am Hansering/ Vor dem Tore - abgelöscht. Um 02:50 Uhr wurde dann erneut ein ausgelöster Rauchwarnmelder im Altenzentrum am Hansering gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr konnten mehrere ausgelöste Rauchwarnmelder, starker Brandgeruch, sowie eine Verrauchung aus einer verschlossenen Wohnung im 1 Obergeschoß festgestellt werden. Nach Rückmeldung einer Nachbarin sollte sich noch eine Person in der Wohnung befinden. Aufgrund dieser Meldung, sowie der Größe des Objekts mit vielen Wohneinheiten wurde die Alarmstufe auf Brand im Gebäude mit Menschenrettung erhöht, was die Alarmierung weiterer Einheiten, sowie einer überörtlichen zweiten Drehleiter aus Ennepetal zur Folge hatte. Nach Vorgang des ersten Trupps unter schwerem Atemschutz konnte die Wohnungstür geöffnet und eine Person liegend in der Wohnung vorgefunden werden, die beim Kochen nach einem Sturz nicht mehr gehfähig war. Diese wurde von der Feuerwehr aus der Wohnung gebracht und durch den Rettungsdienst mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus transportiert. Die Ursache für die starke Rauchentwicklung war auch hier stark angebranntes Essen auf dem Herd. Der angebrannte Topf wurde ins Freie verbracht, die Wohnung belüftet und der Bereich um den Herd mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Nach Übergabe der Wohnung an die Polizei konnte der letzte Einsatz in dieser Nacht beendet werden. Den installierten Rauchwarnmelder, sowie der aufmerksamen Nachbarin ist es zu verdanken, dass die Person rechtzeitig gerettet werden konnte.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell