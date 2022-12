Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Bäume blockieren Fahrbahn

Breckerfeld (ots)

Datum: 29.12.2022/ Uhrzeit: 01:20/ 12:21 Uhr/ Dauer: ca. 2 Stunden/ Einsatzstelle: Prioreier Straße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Polizei/ Bericht (hb): Zweimal rückte der Löschzug Breckerfeld der Freiwilligen Feuerwehr der Hansestadt Breckerfeld am Donnerstag zur Prioreier Straße aus. Um 01:20 Uhr lag eine abgestorbene Fichte quer über der Fahrbahn, die mit Hilfe einer Motorkettensäge zerkleinert und anschließend zur Seite geräumt wurde. Am Mittag hing dann ein abgebrochener Baum noch in der Höhe über der Fahrbahn. Dieser wurde über die Drehleiter mit einem Seil festgebunden und mit Muskelkraft zu Boden gezogen. Mit der Motorkettensäge wurde auch dieser Baum zerkleinert und zur Seite geräumt. Die für die Dauer des Einsatzes komplett gesperrte Fahrbahn wurde anschließend gereinigt. Insgesamt waren die Einsatzkräfte der Feuerwehr 2 Stunden im Einsatz. *** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. ***

