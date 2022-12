Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Drei Einsätze an Weihnachten

Breckerfeld (ots)

Datum: 24., 25. + 26.12.2022/ Uhrzeit: 11 Uhr + 11:15 Uhr + 8Uhr/ Dauer: ca. 60 + 315 + 60 Minuten/ Einsatzstelle: Stadtgebiet Breckerfeld/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Löschgruppe Zurstraße/ Rettungswagen (RTW)/ Polizei/ Entsorgungsunternehmen/ Untere Wasserbehörde/ Bericht (cs): Auch an Weihnachten gab es Einsätze für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Breckerfeld. Am Heiligabend wurde die Einsatzkräfte zu einer Ölspur auf der Prioreier Straße alarmiert. Die Betriebsmittelspur zog sich durch das Stadtgebiet. Da eine massive Verunreinigung am Parkplatz "Am Schemm" in den Bach zu laufen drohte, wurde die Untere Wasserbehörde hinzugezogen. Einzelne Bereiche wurden abgestreut, eine Ölsperre gesetzt und Ölwarnschilder aufgestellt. Außerdem wurde ein Entsorgungsunternehmen beauftragt. Dieser Einsatz endete nach ca. zwei Stunden. Am ersten Weihnachtsfeiertag wurde die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Breckerfeld am späten Vormittag zu einem Brandeinsatz alarmiert. Es brannte ein Misthaufen neben einer Reithalle. Zunächst wurde ein Löschangriff vorgenommen. Anschließend wurde der Misthaufen unter Zuhilfenahme eines Radladers und eines Baggers abgetragen. Dabei wurde immer wieder gelöscht, zum Teil auch unter Atemschutz und mit Einsatz von Schaummittel. Mit einer Wärmebildkamera wurde das Ganze anschließend begutachtet und an den Besitzer übergeben. Dieser Einsatz endete nach ca. fünf Stunden. Am zweiten Weihnachtsfeiertag wurden die ehrenamtlichen Kräfte morgens zu einem Einsatz als Unterstützung des Rettungsdienstes alarmiert. Hierbei wurde eine Person mittels Tragetuch über das Treppenhaus zum Rettungswagen gebracht. Dieser Einsatz endete nach rund einer Stunde. *** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. ***

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld