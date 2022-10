Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221013 - 1176 Frankfurt - Innenstadt: Hitlergruß ruft Polizei auf den Plan - Anzeige gegen 56-jährige Frankfurterin

Frankfurt (ots)

(di) Am gestrigen Tag (12.Oktober 2022) rückte die Polizei zu einem Lokal an der Hauptwache aus, da hier eine Frau Passanten belästigte und mehrfach den "Hitlergruß" zeigte. Eine 56-jährige Frankfurterin fiel gestern Mittag zwischen 11:00 und 14:00 Uhr im Außenbereich eines Lokals an der Hauptwache auf, da sie in diesem Zeitraum die dortigen Gäste belästigte indem sie unter anderem mehrfach den "Hitlergruß" zeigte. Hintergründe zur Tat und die Motivation der hinreichend polizeilich bekannten Frankfurterin sind nicht bekannt und konnten auch nicht herausgestellt werden, da die Dame zusammenhanglose Angaben machte, und sich offenbar in einem geistig desorientierten Zustand befand. Eine Anzeige wegen des Verwendens verfassungswidriger Kennzeichen wurde gefertigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell