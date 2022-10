Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221013 - 1173 Frankfurt - Hausen: Kollision zwischen U-Bahn und Fahrrad - Radfahrer schwer verletzt

Frankfurt (ots)

(di) Am gestrigen Abend (12.Oktober.2022) kam es im Bereich der U-Bahn-Station "Hausener Weg" zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einer U-Bahn und einem Fahrrad. Ein 55-jähriger Fahrradfahrer wurde hierbei schwer verletzt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr der Radfahrer gegen 19:40 Uhr den Hausener Weg aus Richtung Seelenberger Straße kommend in Richtung Ludwig-Landmann-Straße. Im Kreuzungsbereich überquerte er mit seinem Fahrrad die Ludwig-Landmann-Straße an der dortigen Fußgängerampel und war im Begriff im gleichen Zug den Bahnübergang der oberirdischen U-Bahn-Haltestelle zu passieren. Hierbei kam es zur Kollision. Eine aus Richtung Heerstraße herannahende U-Bahn konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der Fahrradfahrer prallte mit der linken Körperhälfte an der U-Bahn ab und geriet teilweise unter die Bahn, ohne jedoch überrollt zu werden. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell