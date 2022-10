Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221013 - 1172 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Personenkontrolle mündet in Wohnungsdurchsuchungen

Frankfurt (ots)

(th) Am Mittwochabend (12.Oktober 2022) wurden im Rahmen einer Kontrolle in einem Wettbüro zwei Männer in Besitz von Rauschgift festgenommen.

Gegen 18.00 Uhr führten die eingesetzten Polizeikräfte eine Kontrolle in einem in der Moselstraße ansässigen Wettbüro durch. Bei zwei 23 und 24 Jahre alten Gästen des Wettbüros konnten im Rahmen der Kontrolle ca. 150 Gramm Marihuana, verpackt in mehreren Verkaufseinheiten, 27 Ecstasytabletten sowie knapp 500 Euro Bargeld aufgefunden werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main wurden die Wohnungen der beiden Männer in Wiesbaden und im Wiesbadener Umland durchsucht. Diese führten nicht zum Auffinden weiterer Betäubungsmittel. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Beschuldigten entlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell