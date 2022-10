Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221012 - 1169 Frankfurt-Bahnhofsviertel: "Hitlergruß" endet in körperlicher Auseinandersetzung

Frankfurt (ots)

(di) Das Zeigen eines "Hitlergrußes" löste in der gestrigen Nacht (12.10.2022) in einer Frankfurter Sozialeinrichtung in der Moselstraße eine Auseinandersetzung zwischen zwei Personen aus, bei der eine Person an der Hand verletzt wurde.

Als gegen 02:00 Uhr ein 38-Jähriger in der Einrichtung einen "Hitlergruß" zeigte, führte dies zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung mit einem dort anwesenden 44-Jährigen, die sich in der Folge auf den Gehweg vor dem Gebäude verlagerte. Hier gipfelte die Konfrontation darin, dass der 44-Jährige den 38-Jährigen mit einer abgebrochenen Bierflasche an der Hand verletzte.

Die hinzugezogene Polizei konnte beide Beteiligten vor Ort feststellen und ermittelt nun einerseits gegen den 38-Jährigen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und andererseits gegen den 44-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell