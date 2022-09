Polizei Mettmann

POL-ME: 82-jähriger stürzt mit Pedelec bei Alleinunfall - Haan - 2209116

Mettmann (ots)

Ein 82-jähriger Senior ist am Donnerstag (22. September 2022) in Haan mit seinem Pedelec bei einem Abbiegevorgang gestürzt. Dabei wurde der Mann so schwer verletzt, dass er zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Das war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Gegen 17.40 Uhr war ein 82-jähriger Haaner mit seinem Pedelec auf der Bahnhofstraße in Haan unterwegs. Als er nach rechts in die Luisenstraße abbiegen wollte, verlor er beim Bremsvorgang die Kontrolle über sein Pedelec und stürzte. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Mann zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

