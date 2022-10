Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221012 - 1167 Frankfurt - Innenstadt: Handtasche gestohlen

Frankfurt (ots)

(lo) Am Dienstagabend (11. Oktober 2022) gelang es zwei Männern unbemerkt, die Handtasche einer 49-jährigen Frau in einem Restaurant im Großen Hirschgraben zu stehlen.

Gegen 19:30 Uhr hängte die Geschädigte ihre Handtasche samt ihrer Jacke über den von ihr genutzten Stuhl. Kurze Augenblicke später bemerkte sie das Fehlen der Handtasche. Auf den vorhandenen Videoaufzeichnungen sind augenscheinlich zwei Männer zu sehen, welche an einem angrenzenden Tisch saßen. In einem günstigen Augenblick entwendete einer der Männer die Handtasche vom Stuhl der Geschädigten. Kurz darauf verließen beide Personen die Lokalität in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung:

Täter 1: Ca. 175 cm groß, 20 - 30 Jahre alt, dunkle kurze Haare und ein dunkler Dreitagebart. Er war bekleidet mit einem weißen Pullover, einer dunklen Weste mit Kapuze, einer dunklen Jeans und dunkle Schuhe.

Täter 2: Ca. 180 cm groß, 20 - 30 Jahre alt, dunkle kurze Haare. Er war bekleidet mit einer dunklen Jacke, einer dunkelblauen Jeans und schwarze Schuhe.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069-755 10100 in Verbindung zu setzen oder sich bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

