Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Ladendiebstahl durch mehrere Täter in Lebensmittelmarkt in Blieskastel, In den Lohgärten - Zeugenaufruf

Blieskastel (ots)

Am 06.10.2022, zwischen 10:45 Uhr und 10:50 Uhr, ereignete sich ein Ladendiebstahl, begangen durch mehrere Täter, in einem Lebensmittelmarkt in der Straße "In den Lohgärten" in Blieskastel. Eine insgesamt fünfköpfige Tätergruppe lud erhebliche Warenmengen (Lebensmittel und Hygieneartikel) in mitgeführte Rucksäcke und verließ anschließend den Markt, ohne die Ware zu bezahlen. Auf dem Parkplatz wurde die Gruppe von dem Marktleiter angesprochen, der das Befüllen der Rucksäcke zuvor beobachtet hatte. Zwei der Täter ließen ihre Rucksäcke mit der Beute stehen und flüchteten zu Fuß. Die restlichen Täter flüchteten mit ihrer Beute, stiegen in der Blickweilerstraße in einen dunklen Pritschenwagen ein und fuhren in Richtung Stadtgebiet da-von. An dem Fahrzeug waren vermutlich ausländische Kennzeichen montiert. Das Fahrzeug konnte, trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen, nicht mehr festgestellt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Zeugen , die den Vorgang bemerkt hatten, bitte bei der Polizeiinspektion in Homburg melden unter Tel. 06841-1060.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell