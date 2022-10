POL-HOM: Trickdiebstahl in Heckendalheim

Mandelbachtal (ots) - In der Nacht vom 04.10.2022 auf den 05.10.2022 wurde durch bislang unbekannte Täter das vordere, amtliche Kennzeichen (HOM-Kreiskennung) an einem silbergrauen Peugeot 207 entwendet, welcher am Fahrbahnrand des Tannenwegs in Mandelbachtal Ormesheim geparkt war. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Homburg unter der 06841-1060 zu melden. ...

