Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221011 - 1165 Frankfurt-Innenstadt: Diebisches Quartett erfolglos - Festnahme auf frischer Tat

Frankfurt (ots)

(di) Zu einem größeren Polizeieinsatz führte am gestrigen Abend (10.10.2022) ein gescheiterter Diebstahlsversuch in einem großen Kaufhaus an der Hauptwache auf der Frankfurter Zeil. Die Festnahme und eine Anzeige gegen vier Jugendliche/ Heranwachsende waren die Folge.

Zwischen 20:00 und 21:00 Uhr verschafften sich die vier Täter im Alter zwischen 15 und 18 Jahren unberechtigterweise Zugang zu dem Kaufhaus auf der Zeil. In den Verkaufsräumen stellten sie zunächst diverse Kleidungsstücke, Schuhe, aber auch mehrere Geldkassetten der Bezahlkassen zum Abtransport bereit. Ein Sicherheitsmitarbeiter beobachtete nach Ladenschluss über die Sicherheitskameras die unberechtigten Personen im Kaufhaus und meldete die Beobachtungen umgehend an die Polizei. Diese umstellte das Gebäude und konnte die Täter noch im Objekt widerstandslos festnehmen.

Gegen die hinreichend bekannten Täter wird nun wegen des Verdachts des besonders schweren Fall des Diebstahls ermittelt. Alle Vier wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen den Erziehungsberechtigten übergeben. Ein Jugendlicher wurde an das Jugendamt Frankfurt überstellt.

