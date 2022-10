POL-F: 221013 - 1175 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Raubversuch - Passanten unterbinden Tat

Frankfurt (ots) - (th) Am Mittwochabend (12.Oktober 2022) wurden im Rahmen einer Kontrolle in einem Wettbüro zwei Männer in Besitz von Rauschgift festgenommen. Gegen 18.00 Uhr führten die eingesetzten Polizeikräfte eine Kontrolle in einem in der Moselstraße ansässigen Wettbüro durch. Bei zwei 23 und 24 Jahre alten Gästen des Wettbüros konnten im Rahmen der ...

mehr