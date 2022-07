Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: 17-Jähriger nach Ladendiebstahl in Haft

Ludwigsburg (ots)

Nach dem Diebstahl mehrerer Artikel im Warenwert von über 1.300 Euro wurde ein 17-jähriger am Mittwoch gegen 12:15 Uhr in einem Einkaufszentrum in der Tilsiter Straße in Sindelfingen von Polizeibeamten vorläufig festgenommen. Der Tatverdächtige war zuvor vom Ladendetektiv beim Diebstahl beobachtet und nach Verlassen des Einkaufszentrums angesprochen worden. Der 17-Jährige führte hierbei eine speziell präparierte Tasche mit sich, in der das Diebesgut verpackt war und mit der er die Sicherungseinrichtungen des Kaufhauses umgehen konnte. Durch die Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde ein Haftbefehl gegen den ukrainischen Staatsangehörigen beantragt, der am Donnerstag von einem Haftrichter des Amtsgerichts Böblingen erlassen und in Vollzug gesetzt wurde. Er wies den 17-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt ein.

