POL-LB: Bondorf: Unfallflucht im Friedhofsweg

Ludwigsburg (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zum Mittwoch ein schwarzes Hybridrad, das an einem Fahrradständer am Bahnhof Maichingen angeschlossen war. Das Rad, welches auffällige rote Haltegriffe am Lenker hat, hat einen Wert von rund 2.800 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031 20405-0, in Verbindung zu setzen. ...

