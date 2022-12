Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Baum quer über der Fahrbahn

Breckerfeld (ots)

Datum: 06.12.2022/ Uhrzeit: 12:38 Uhr/ Dauer: ca. 60 Minuten/ Einsatzstelle: Am Neuenhause/ Einheiten: Löschgruppe Zurstraße/ Bericht (cs): Am Dienstagmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Breckerfeld zu einem Einsatz alarmiert. Ein Baum war in der Nähe der Ortschaft Am Neuenhause umgefallen und blockierte die Fahrbahn. Die ehrenamtlichen Kräfte zerkleinerten den Baum und räumten ihn zur Seite. Nachdem die Fahrbahn gereinigt war konnte sie für den Verkehr wieder frei gegeben werden. Der Einsatz endete nach 60 Minuten mit Ankunft am Gerätehaus. *** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. ***

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell