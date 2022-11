Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Brandmeldealarm in der Sekundarschule Breckerfeld

Breckerfeld (ots)

Datum: 28.11.2022/ Uhrzeit: 14:19 Uhr/ Dauer: ca. 30 Minuten/ Einsatzstelle: Ostring/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle, Löschgruppe Zurstraße/ Rettungswagen (RTW) / Polizei/ Bericht (hb): Am Montagnachmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld in den Ostring alarmiert. In der dortigen Sekundarschule hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Sämtliche Schüler und Lehrkräfte hatten das Gebäude verlassen und sich vorbildlich an den Sammelpunkten zusammengefunden. Es stellte sich schnell heraus, dass es im Bereich der Lehrküche beim Kochen zu einer größeren Wasserdampfentwicklung gekommen war, infolgedessen die Brandmeldeanlage auslöste. Der Bereich wurde gelüftet, die Brandmeldeanlage zurückgestellt und das Gebäude wieder freigegeben.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell