Polizei Mettmann

POL-ME: Einbruch in Gartencenter: Polizei fasst Einbrecher auf frischer Tat - Langenfeld - 2205013

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Montag (2. Mai 2022) hat die Polizei in einem großen Gartencenter in Langenfeld einen Einbrecher auf frischer Tat gefasst.

Folgendes war geschehen:

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen verschaffte sich gegen 1:45 Uhr ein Einbrecher gewaltsam Zugang in das Gartencenter an der "Alten Knipprather Straße" hinter dem Langenfelder S-Bahnhof. Hierbei löste der Einbruchsalarm aus, welcher beim zuständigen Sicherheitsunternehmen auflief. Ein Mitarbeiter dieses Unternehmens machte sich dann auf den Weg, um vor Ort nach dem Rechten zu schauen.

Hierbei stellte er gegen 2:10 Uhr fest, dass augenscheinlich noch mindestens ein Einbrecher in dem Gebäude war, weshalb er die Polizei informierte. Die Beamten waren in sehr kurzer Zeit an der Einsatzörtlichkeit und konnten einen Mann noch im Gebäude festnehmen.

Bei der anschließenden Durchsuchung des dringend tatverdächtigen 47-jährigen Langenfelders stellten die Beamten mehrere Produkte aus dem Gartencenter in dem Rucksack des Mannes sicher. Anschließend wurde der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretene Langenfelder festgenommen und für die weiteren polizeilichen Maßnahmen zur Langenfelder Polizeiwache gebracht. Ob noch weitere Personen an dem Einbruch beteiligt waren, ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen.

Nach Entscheidung der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde der Mann keinem Haftrichter vorgeführt, sondern er durfte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen die Wache wieder verlassen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen ihn wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell