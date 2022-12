Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Verkehrsunfall mit 3 PKW Brantener Straße

Breckerfeld (ots)

Datum: 02.12.2022/ Uhrzeit: 07:28 Uhr/ Dauer: ca. 90 Minuten/ Einsatzstelle: Brantener Straße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle / Rettungsdienst/ Polizei/ Bericht (hb): Ein Verkehrsunfall wurde der Feuerwehr Breckerfeld am Freitagmorgen gemeldet. Auf der Brantener Straße war ein PKW-Ford mit Fahrtrichtung Breckerfeld beim Abbiegen in die Dahlerbrücker Straße fast frontal mit einem entgegenkommenden PKW-VW zusammengestoßen. Der VW wurde durch den Aufprall in einen weiteren an der Kreuzung wartenden PKW geschoben. Hierbei verletzten sich alle drei Insassen, von denen zwei nach Sichtung durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gefahren wurden. Alle drei PKW wurden abschleppwürdig beschädigt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten die Einsatzstelle gegen den teilweise noch fließenden Verkehr, stellten den Brandschutz für alle drei PKW sicher, leuchteten die Einsatzstelle aus, nahmen ausgelaufene Betriebsstoffe auf und übergaben anschließend die Einsatzstelle an die Polizei, die den Verkehr nach etwa einstündiger Vollsperrung einspurig an der Unfallstelle vorbeiführte. Mit der Reinigung der Fahrbahn wurde ein Entsorgungsfachbetrieb beauftragt. Der Einsatz für die Feuerwehr Breckerfeld endete nach etwa 90 Minuten. *** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. ***

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell