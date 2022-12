Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: CO-Melder ausgelöst - Lebensmittelmarkt muss geräumt werden

Breckerfeld (ots)

Datum: 31.12.2022/ Uhrzeit: 08:10 Uhr/ Dauer: ca. 60 Minuten/ Einsatzstelle: Windmühlenstraße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle, Löschgruppe Zurstraße/ Rettungsdienst/ Polizei/ Bericht (hb): Am Windmühlencenter hat am Samstagmorgen ein CO-Melder im Lagerbereich eines Lebensmittel-Supermarktes ausgelöst. Die Mitarbeiter räumten sofort vorbildlich das komplette Gebäude. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr gingen mit einem speziellen Messgerät unter Atemschutz in das Gebäude vor, ohne eine Feststellung von austretendem Gas machen zu können. Ein zufällig anwesender Kälte- und Klimatechniker ging anschließend in Begleitung der Feuerwehr mit in das Gebäude und konnte einen defekten Sensor an der CO-Warnanlage feststellen. Das Gebäude wurde daraufhin wieder freigegeben und an einen verantwortlichen Mitarbeiter übergeben. Der Einsatz für die Feuerwehr konnte nach etwa 60 Minuten beendet werden. *** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter der Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. ***

