POL-PPMZ: Fahrraddiebstahl verhindert - Eigentümer gesucht

Mainz-Altstadt (ots)

Bereits Anfang Dezember konnte ein aufmerksamer Zeuge einen Fahrraddieb stellen und das gestohlene Fahrrad zur Polizei bringen. Bislang konnte allerdings der rechtmäßige Eigentümer nicht ausfindig gemacht werden. Dieser wird nun gebeten sich bei der Mainzer Polizei zu melden.

Am Abend des 02.12.2022 gegen 20:20 Uhr war ein 20-jähriger Mainzer auf der Ludwigsstraße mit seinem Fahrrad unterwegs, als er von einem anderen Mann auf einem roten Fahrrad überholt wurde. Hinter diesem Mann rannte der bislang unbekannte mutmaßliche Eigentümer des roten Fahrrades hinter her und rief sinngemäß, man solle den Dieb festhalten, es würde sich um sein Fahrrad handeln. Der 20-jährige nahm sodann die Verfolgung des Fahrraddiebs durch die Mainzer Innenstadt auf, verlor ihn kurzzeitig aus den Augen und konnte ihn letztlich an der Bushaltestelle Brückenplatz stellen. Nachdem der Dieb dem 20-jährigen freiwillig das Fahrrad ausgehändigt hatte, flüchtete er in unbekannte Richtung. Der aufmerksame Zeuge brachte das Fahrrad im Anschluss zum Altstadtrevier, der Polizeiinspektion Mainz 1 in der Weißliliengasse und gab das Geschehene zu Protokoll. Weder der Täter noch der rechtmäßige Eigentümer konnten bislang ermittelt werden. Der Täter wurde als schwarzhaarig, groß und schlank beschrieben. Zudem soll er einen Drei Tage Bart getragen und einen schwarzen Rucksack mitgeführt haben.

Der Eigentümer des roten Mountainbikes wird gebeten sich persönlich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 in der Weißliliengasse 12 oder telefonisch unter 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

