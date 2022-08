Polizei Bochum

POL-BO: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und der Polizei: Polizei stellt Tatverdächtigen (30) nach Messerangriff

Herne (ots)

Nach einem Messerangriff am frühen Freitagmorgen, 26. August, in Herne, hat die Polizei einen dringend tatverdächtigen Mann gestellt. Der 30-Jährige steht im Verdacht, seine Lebensgefährtin (31) mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt zu haben.

Ersten Ermittlungen der eingesetzten Mordkommission zufolge bewohnte das Paar, das nicht dauerhaft in Deutschland lebt, ein Hotelzimmer an der Mont-Cenis-Straße in Herne. Gegen 2 Uhr morgens griff der 30-Jährige nach aktuellem Stand seine Lebensgefährtin mit einem Messer an und flüchtete.

Die Frau wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach einer Notoperation ist sie wieder ansprechbar und befindet sich in einem stabilen Zustand.

Die Polizei nahm den tatverdächtigen 30-Jährigen wenig später vorläufig fest. Er wird im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt. Die mögliche Tatwaffe wurde sichergestellt.

Die Ermittlungen der Kripo dauern an.

