Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Motorrad Kontrollen

Hochsauerlandkreis (ots)

Hochsauerlandkreis

Am Samstag fand der Krad -Aktionstag der Polizei in Zusammenarbeit mit dem Hochsauerlandkreis statt. Es wurden zwischen 10:00 Uhr und 18:00 Uhr im Altkreis Brilon Geschwindigkeitskontrollen und Kontrollen bezüglich technischer Veränderungen an Motorrädern durchgeführt. Bei 45 kontrollierten Motorrädern konnten keine technischen Veränderungen festgestellt werden. 59 Motorräder waren zu schnell unterwegs. Der Tagesschnellste fuhr mit 124 Km/h bei erlaubten 70 Km/h. Er muss mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen. Abschließend kann aber gesagt werden, dass sich die meisten der Motorradfahrer an die geltenden Geschwindigkeitsregeln gehalten haben und umsichtig und vorsichtig im Hochsauerlandkreis unterwegs waren.

