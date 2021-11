Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Königsee (ots)

Am 10.11.2021, gegen 07:10 Uhr, kam es in Königsee zu einem Unfall mit anschließenden unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Die Geschädigte befuhr mit ihrem Pkw Mitsubishi die Schmidtenstraße in Richtung Marktplatz. In Höhe der Hausnummer 15 kam ihr ein Pkw entgegen, es kam zu einer Spiegelberührung. Hierbei wurde der linke Außenspiegel am Auto der Geschädigten beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Von diesem ist nur bekannt, dass es sich um einen gelben Pkw handelte. Zeugen werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Saalfeld zu melden.

