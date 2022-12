Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Hartenberg-Münchfeld, Diebstahl aus Fahrzeug

Mainz-Hartenberg-Münchfeld (ots)

Am Montag, den 26.12.2022 verschaffen sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt zur einer Tiefgararge am Gonsenheimer Spieß. An einem dort geparkten 5er BMW schlagen der oder die Täter anschließend die Seitenscheiben ein und entwenden ein mobiles Navigationsgerät aus dem Fahrzeuginneren. Die Mainzer Kriminalpolizei hat an Tatort und Fahrzeug eine Spurensuche durchgeführt. Wie die Diebe in die Tiefgarage gelangen konnten wird derzeit noch ermittelt.

