Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.11.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Hardheim: In Einfamilienhaus eingebrochen

Ein ungebetener Gast suchte am Dienstag ein Einfamilienhaus in Hardheim heim. Der Einbrecher gelangte zwischen 14.40 Uhr und 20.15 Uhr in das Haus im Spessartweg, indem er ein Fenster aufhebelte. Im Inneren durchwühlte der Täter mehrere Zimmer und entwendete Bargeld. Durch den Einbruch entstand außerdem Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen im Spessartweg aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Buchen unter der Telefonummer 06281 9040 in Verbindung zu setzen.

Obrigheim: Nach Unfall abholen lassen

Ein bislang Unbekannter verursachte am Dienstagabend einen Verkehrsunfall und ließ sich danach von einem Bekannten abholen. Gegen 17.50 Uhr befuhr der Mann mit einem VW Golf die Landesstraße 590 von Asbach kommend und wollte dann nach links in Richtung Obrigheim abbiegen. Dabei missachtete er offenbar die Vorfahrt eines entgegenkommenden Suzuki. Dessen 33-jähriger Fahrer versuchte zwar noch auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht verhindern. Nach dem Unfall ließ sich der Fahrer des VW unter einem Vorwand von einem Bekannten abholen und flüchtete somit vom Unfallort. Da der zirka 20 Jahre alte Mann zum Unfallzeitpunkt im Rahmen einer privaten Probefahrt unterwegs war und die Halterin des VW keine Infos über ihn hat, ist seine Identität unbekannt. An beiden PKW entstand Sachschaden in Höhe von zirka 10.500 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Mann geben können, sollen sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell