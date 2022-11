Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.11.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Bad Rappenau: Unfall mit drei Beteiligten - Ein Verletzter

Eine verletzte Person und Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro sind das Resultat eines Unfalls auf der Landesstraße 549 am Dienstagmorgen. Eine 53-Jährige kam gegen 6.45 Uhr mit ihrem Opel aus Richtung Obergimpern und wollte nach links in Richtung Babstadt abbiegen. Beim Abbiegevorgang übersah sie vermutlich den Mini einer 30-Jährigen die aus Richtung Bad Rappenau kam und kollidierte mit diesem im Einmündungsbereich. Bei dem Zusammenstoß wurde der Opel von dem Mini abgewiesen und stieß im Anschluss mit dem Skoda eines 43-Jährigen zusammen. Dieser war zuvor aus Richtung Babstadt gekommen und stand zum Unfallzeitpunkt wartend an der Einmündung zur Landesstraße 549. Die beiden Frauen blieben bei dem Unfall unverletzt. Der 43-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Für den Skoda und den Opel musste ein Abschleppdienst gerufen werden, da beide Autos nicht mehr fahrbereit waren.

Heilbronn: Radfahrerin bei Unfall verletzt

Eine 42-jährige Fahrradfahrerin wurde am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall in Heilbronn leicht verletzt. Ein 56-Jähriger befuhr mit seinem Tesla gegen 20.30 Uhr die Karlstraße und wollte nach rechts in die Oststraße abbiegen. Hierbei übersah er vermutlich die in gleicher Richtung auf dem Fahrradweg fahrende 42-Jährige und stieß mit dieser zusammen. Die Frau stürzte und verletzte sich hierbei leicht. Der am PKW entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 800 Euro. Heilbronn: Fußgängerin bei Unfall verletzt

Schwer verletzt wurde eine 84-jährige Fußgängerin bei einem Unfall am Dienstagmorgen in Heilbronn. Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah ein 39-Jähriger die Frau beim Ausparken in einem Parkhaus in der Allee und fuhr gegen sie. Die Dame stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Sachschaden entstand nicht.

Langenbrettach: Fahrzeug beschädigt und abgehauen - Zeugen gesucht

Sachschaden in einer Höhe von circa 5.000 Euro verursachte eine unbekannte Person am Montagabend in Langenbrettach. Ein 69-Jähriger stellte seinen Seat gegen 17.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Ärztehauses in der Hauptstraße ab. Als er gegen 18 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam stellte er fest, dass es an der hinteren linken Seite beschädigt war. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin hatte sich allerdings aus dem Staub gemacht, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Polizei zu infomieren. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder der Unbekannten Person machen können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegen.

Weinsberg: Mehrere Fahrräder gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Bisher Unbekannte entwendeten in der Nacht auf Dienstag drei Fahrräder in der Hirschbergstraße in Weinsberg. Der oder die Täter verschafften sich mit Gewalt Zutritt zu einer verschlossenen Gartenhütte und stahlen die Räder. Entwendet wurden: - 1x Kettler E-Blaze - 1x Orbea 27 Xs XC in hellrot - 1x Square Cross Base AL U - Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft nun auf Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib der Fahrräder geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920, beim Polizeirevier in Weinsberg zu melden.

Untergruppenbach: Falsche Tochter ergaunert fünfstelligen Geldbetrag

Eine bisher unbekannte Person erleichterte, zwischen dem 22. November und dem 25. November, eine 67-Jährige um einen fünfstelligen Geldbetrag. Der oder die Unbekannte hatte über einen Messengerdienst Kontakt zu der Frau aufgenommen und behauptet deren Tochter zu sein. Die Kommunikation, in deren Verlauf von den Betrügern mehrmals einige Tausend Euro gefordert wurden, dauerte mehrere Tage. Leider kommt es immer wieder zu dem sogenannten "Enkel-Trick", bei dem sich Betrüger als vermeintliche Verwandte das Vertrauen von Personen erschleichen und diese um Geld bitten. Die Lage wird meist äußerst dringlich dargestellt und die Betroffenen durch wiederholte Anrufe oder wie in diesem Fall Textnachrichten unter Druck gesetzt. Die Polizei rät bei Anrufen und Textnachrichten zu Misstrauen, bei denen sich die Person nicht selbst mit Namen vorstellt, sie finanzielle Verhältnisse erfragt oder Geld fordert. Überweisen oder übergeben Sie in diesem Zusammenhang niemals Geld an unbekannte Personen. Sollte Ihnen ein Anruf oder eine Nachricht verdächtig erscheinen, verständigen Sie umgehend die Polizei über 110.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell