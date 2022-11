Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.11.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Rosenberg: Auto gestreift und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die am Samstag zwischen 19.00 Uhr und 19.30 Uhr eine Unfallflucht in der Tannenstraße in Rosenberg beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Ein aktuell noch unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte einen VW Golf an der Fahrertüre und am Schweller darunter und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der Schaden, der hierbei entstand, beträgt etwa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Buchen erhofft sich nun Hinweise unter der Telefonnummer 06281 9040.

Haßmersheim: 12.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Ein Schaden von 12.000 Euro war am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr die Folge eines Verkehrsunfalls auf der L588 in Haßmersheim. Der 19-jährige Lenker eines VW Golfs war im Begriff, die L588 in die Einmündung Ziegelhälderweg zu verlassen und verringerte hierzu sein Tempo. Der nachfolgende 59-jährige Fahrer eines Audis bemerkte den Abbiegevorgang des Vorausfahrenden vermutlich nicht und setzte zum Überholen an. Hierbei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

