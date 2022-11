Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.11.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Ittlingen: Einbruch in Einfamilienhaus

Eine bisher unbekannte Person verschaffte sich am Montagabend Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Muldenstraße in Ittlingen. Der Täter oder die Täterin wuchtete, zwischen 17 Uhr und 18.30 Uhr, mit einem unbekannten Werkzeug ein Fenster im Erdgeschoss auf und betrat das Innere des Hauses. Hier wurden im Anschluss Schubladen und Schränke geöffnet und durchsucht. Vermutlich wurde die Person durch den zurückkehrenden Eigentümer des Hauses gestört, weshalb er oder sie unerkannt und wahrscheinlich ohne Beute flüchtete. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Eppingen, Telefon 07262 60950, zu melden.

Brackenheim: Fußgängerin bei Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in der Theodor-Heuss-Straße in Brackenheim wurde am Montagabend eine Fußgängerin leicht verletzt. Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah eine 70-jährige Ford-Fahrerin gegen 17.15 Uhr, beim Abbiegen in die Schloßstraße, eine 34-Jährige, die gerade zu Fuß die Fahrbahn kreuzte. Nach dem Zusammenstoß musste die Fußgängerin aufgrund ihrer erlittenen Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden. Sachschaden entstand nicht.

Weinsberg: Fußgängerin bei Unfall verletzt

Vermutlich Unachtsamkeit war die Ursache für einen Unfall auf der Bundesstraße 39 bei Ellhofen am Montagabend. Ein 44-Jähriger bog mit seinem BMW gegen 18 Uhr von der Haller Straße auf die Bundesstraße 39 ein. Beim Abbiegevorgang übersah er wahrscheinlich eine 58-jährige Fußgängerin die gerade im Begriff war die Straße an einer Ampel zu überqueren und kollidierte mit dieser. Bei dem Zusammenstoß wurde die 58-Jährige leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Am BMW des 44-Jährigen entstand kein Sachschaden.

