POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.11.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Zwei Verletzte bei Unfall

Zwei Verletzte und ein Sachschaden von circa 8.000 Euro sind die Folge eines Unfalls auf der Heildelberger Straße in Heilbronn am Samstagabend. Eine 32-Jährige wollte gegen 19.45 Uhr mit ihrem Audi von der Landwehrstraße, geradeaus über die Heidelbergerstraße, in die Derfflingerstraße einfahren. Hierbei übersah sie vermutlich den von links kommenden Audi eines 42-Jährigen und kollidierte mit diesem. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der Audi der 32-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Heilbronn: Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt

Ein Unfall mit einer leicht verletzten Fußgängerin ereignete sich am Samstagabend in der Feurerstraße in Heilbronn. Eine 23-Jährige war gegen 22.30 Uhr mit ihrem Smart unterwegs, als eine 66-jährige Frau zwischen zwei parkenden Autos auf die Straße trat, gegen den Smart prallte und anschließend zu Boden fiel. Die Fußgängerin wurde hierbei leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Am Smart entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro.

Bad Rappenau-Bonfeld: Unter Alkoholeinfluss von Straße abgekommen

Vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit und der Einfluss von Alkohol waren die Ursache für einen Unfall auf der Kreisstraße 2120 bei Bad Rappenau-Bonfeld am frühen Sonntagmorgen. Ein 24-jähriger Mercedes-Fahrer kam gegen 4.15 Uhr von der Fahrbahn ab und fuhr circa 20 Meter eine Böschung hinauf. Dort kam er auf einem Feldweg zum Stehen, nachdem er über mehrere Büsche und junge Bäume gefahren war. Der junge Mann zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 24-Jährigen fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab im Anschluss einen Wert von etwa einem Promille. Aus diesem Grund musste der Mercedes-Fahrer die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben.

Heilbronn: Fahrzeug aufgebrochen und Schmuck gestohlen - Zeugen gesucht

Eine bisher unbekannte Person gelangte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf bisher unbekannte Art in das Fahrzeuginnere eines Nissans in der Härlestraße in Heilbronn. Aus dem Fahrzeug entwendete der Täter oder die Täterin Goldschmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Nordheim/Langenbrettach: Drei Zigarettenautomaten aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

In den vergangenen Tagen machten sich Unbekannte an Zigartettenautomaten im Landkreis Heilbronn zu schaffen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden in der Bergstraße und der Landturmstraße in Nordheim zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen und Bargeld sowie Zigaretten entwendet. Der oder die Täter hebelten die Automaten mit Gewalt auf und gelangten so an ihre Beute bevor sie unerkannt flüchten konnten. Die Polizei sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lauffen, Telefon 07133 2090, zu melden. Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde ein Zigarettenautomat in der Schwabbacher Straße in Langenbrettach-Langenbeutingen aufgebrochen. Auch hier wurden Bargeld und Tabakwaren entwendet. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Neuenstadt, Telefon 07139 47100, zu melden.

Brackenheim-Hausen: Landwirtschaftlicher Anhänger gestohlen - Zeugen gesucht

Ein landwirtschaftlicher Anhänger samt Ladung wurde zwischen Donnerstag, 10 Uhr, und Freitag, 16 Uhr, von einem Feld im "Mühlgrund" in Brackenheim-Hausen entwendet. Der Anhänger war mit Bewässerungsrohren beladen. Zum Abtransport des Hängers haben der oder die Täter vermutlich eine landwirtschaftliche Zugmaschine eingesetzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Verbleib des Anhängers und dessen Ladung machen können. Sie werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Lauffen, Telefon 07133 2090, in Verbindung zu setzen.

Untereisesheim: Fahrzeug beschädigt und geflüchtet - Wer hat was gesehen?

Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro verursachte eine unbekannte Person am Sonntagmittag in der Jahnstraße in Untereisesheim. Ein 58-Jähriger stellte seinen Audi gegen 12.15 Uhr auf dem Parkplatz einer Merhrzweckhalle ab. Als er gegen 15.45 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er einen Unfallschaden am Heck seines PKWs fest. Der Verursacher oder die Verursacherin hatte sich allerdings schon von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum Unfall,dem Unfallverursacher oder der Unfallverursacherin machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93170, zu melden.

Möckmühl: Zeugen für Unfall mit zwei Verletzten gesucht

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 9.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls in der Züttlinger Straße in Möckmühl am Samstagabend. Ein 45-Jähriger fuhr gegen 19 Uhr mit seinem Skoda in Richtung Möckmühl. Als er die Ampelkreuzung in Richtung Hauptstraße überquerte, kam es im Kreuzungsbereich zu einer Kollision mit dem VW eines 26-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß wurden der 45-Jährige und dessen Beifahrerin leicht verletzt. Der Mann musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur genauen Klärung der Unfallursache sucht die Polizei nun Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zum melden.

Neuenstadt am Kocher: Unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln Unfall verursacht

Ohne Führerschein aber unter dem Einfluss von Alkohol und anderen berauschenden Mitteln verursachte ein 31-Jähriger am frühen Samstagmorgen einen Unfall auf der Landesstraße 720 bei Neuenstadt am Kocher. Der Mann war gegen 2.15 Uhr mit seinem Mercedes von Stein am Kocher in Richtung Kochertürn unterwegs, als er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und dem Einfluss berauschender Mittel in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach links von der Fahrbahn abkam. Der Mercedes rutschte in den Grünstreifen und kollidierte dort zunächst mit einem Leitpfosten, durchschlug in der Folge einen Obstbaum und prallte letztendlich gegen ein massives Hinweisschild. Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 11.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte durch die eingesetzten Beamten eine Alkohol- und Drogenbeeinflussung bei dem Mercedes-Fahrer festgestellt werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von fast einem Promille. Auch ein ebenfalls durchgeführter Drogenschnelltest wies ein positives Ergebnis aus. Daher musste der Mann die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Den Führerschein des Mannes konnten die Beamten nicht beschlagnahmen, da der 31-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Widdern: Mit über einem Promille von der Fahrbahn abgekommen

Nicht angepasste Geschwindigkeit und die Beeinflussung von Alkohol waren wahrscheinlich die Ursache für einen Unfall auf der Kreisstraße 2023 bei Widdern am Freitagabend. Ein 40-Jähriger war gegen 21 Uhr mit seinem Suzuki von der regennassen Fahrbahn abgekommen. Hierbei überschlug sich das Auto und blieb auf dem Dach liegen. Die beiden Insassen konnten sich selbstständig aus dem PKW befreien und blieben unverletzt. Der Sachschaden am Suzuki kann derzeit noch nicht beziffert werden. Allerdings war das Auto nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme nahmen die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 40-Jährigen wahr. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab im Anschluss einen Wert von rund 1,2 Promille. Daher musste der Mann die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Weiter stellte sich heraus, dass der Suzuki-Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Ilsfeld: PKW beschädigt und davongefahren - Zeugen gesucht

Vermutlich der Fahrer oder die Fahrerin eines blauen LKWs verursachte am Freitagnachmittag Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro in Ilsfeld. Im Anschluss entfernte er oder sie sich unerlaubt von der Unfallstelle. Ein 59-Jähriger hatte seinen Mercedes gegen 14.30 Uhr in der Kernerstraße abgestellt. Als er gegen 16.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er den Schaden am Heck seines Mercedes fest. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen können. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg, Telefon 07134 9920, zu melden.

Neckarsulm: Unfallhergang unklar - Zeugen gesucht

7.000 Euro Sachschaden waren die Folge eines Verkehrsunfalls am Freitagabend auf der Bundesstraße 27 bei Neckarsulm. Ein 61-Jähriger hatte die Autobahn 6 gegen 17.45 Uhr mit seinem BMW verlassen und war auf die B27 in Richtung Heilbronn aufgefahren. Auf dem Einfädelungsstreifen kollidierte der BMW mit einem Sattelzug samt Auflieger, der auf dem rechten von zwei Fahrtstreifen der B27 fuhr. Der genaue Hergang des Unfalls ist bislang unklar. Das Polizeirevier Neckarsulm sucht Zeugen, die den Unfall gesehen haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegengenommen.

