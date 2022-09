POL-PPRP: Ludwigshafen-Rheingönheim, Schlägerei zwischen mehreren Personen

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstag (15.09.2022) stieß gegen 15 Uhr in der Brunckstraße (Ecke Amoniakstraße) ein 56-jähriger Fahrradfahrer beim Überqueren der Schienen mit einer Straßenbahn zusammen. Er wurde dabei verletzt und kam in ein Krankenhaus. An der Straßenbahn und dem Fahrrad entstand leichter Sachschaden. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Thorsten Mischler Telefon: ...

