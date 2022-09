POL-PPRP: Unfall zwischen Fahrradfahrer und Straßenbahn

Ludwigshafen (ots) - Eine 56-Jähriger Ludwigshafener wurde am Mittwoch (14.09.2022) gegen 18 Uhr in der Ludwigstraße von einem Unbekannten in ein Gespräch verwickelt und nach einer Zigarette gefragt. Kurze Zeit später bemerkte der Mann, dass sein Handy aus der Hosentasche gestohlen wurde. Der Täter wird als ca. 1,70 m groß, schmale Figur beschrieben und trug eine graue Kappe. Sachdienliche Hinweise bitte an die ...

