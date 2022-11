Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.11.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Kupferzell: 15-Jähriger in Bus belästigt - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Künzelsau sucht nach Zeugen, nachdem ein Unbekannter am vergangenen Dienstag einen 15-Jährigen in einem Bus belästigte. Der Jugendliche fuhr gegen 20.45 Uhr mit dem Linienbus Nummer 28 vom Bahnhof Hessental in Richtung Kupferzell. Beim zentralen Omnibusbahnhof in Schwäbisch Hall stieg ein Mann ein und setzte sich hinter den 15-Jährigen. Als der Bus von der B 19 nach rechts auf die Öhringen Straße einbog, soll der Unbekannte den Kopf und das Gesicht des Jugendlichen berührt haben. Später drückte er mit den Händen gegen den Hals des 15-Jährigen. Als der Jugendliche an der nächsten Haltestelle aussteigen wollte, fasste der Mann ihn nochmals an und zog ihn zu sich. Letztendlich konnte der Jugendliche an der Haltestelle "Lagerhaus Kupferzell" aussteigen und die Polizei verständigen. Der Mann wird als 25 bis 30 Jahre alt, mit dunklem Teint und 1,75 bis 1,80 Meter groß beschrieben. An seinem rechten Ohr trug er zwei silberfarbene Ohrstecker. Er hatte schwarze Haare und trug eine dunkle Jacke sowie einen Kapuzenpullover. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Bretzfeld: VW-Lenker bei Unfall leicht verletzt

Zwei Autos kollidierten am Samstagnachmittag bei Bretzfeld. Der Fahrer eines Fords bog gegen 15 Uhr aus dem Gemeindeverbindungsweg über die Bretzfelder Straße in die Straße "Am Zollstock" ein. Hierbei übersah er vermutlich einen von rechts kommenden VW Passat und die beiden Autos stießen zusammen. Hierdurch wurde der 33-jährige Fahrer des Passats leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von rund 32.000 Euro.

Neuenstein: Auf Kita-Gelände gelandet und durch Zaun geflüchtet

Aus dem Gelände einer Kita in Neuenstein versuchte ein Fiat-Lenker in der Nacht auf Samstag nach einem Unfall zu flüchten. Der 33-jährige Fahrer war zwischen 23 Uhr am Freitag und 10 Uhr am Samstag in der Buchener Straße unterwegs und kam wohl nach rechts von der Fahrbahn an. Er durchbrach durch einen Zaun, rollte einen kleinen Abhang hinunter und landete schließlich auf dem Gelände im Ziegelweg. Anschließend fuhr er um das dortige Gebäude herum, vermutlich um einen Ausgang zu finden. Dabei verlor er zunächst einen der Reifen des Fiats und begab sich auf der Felge zurück an den Abhang. Dort versuchte er nach oben zu fahren und scheiterte. Anschließend fuhr er wieder um das Gebäude, rammte einen stabileren Zaun auf der Gebäuderückseite und entfernte sich in Richtung des nahegelegenen Wohngebiets. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 2.500 Euro. Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 07941 9300 an das Polizeirevier Öhringen.

Öhringen: Alkoholisiert mit Brücke kollidiert

Ein 33-jähriger Audi-Fahrer wurde am Freitagabend bei einem Unfall bei Öhringen leicht verletzt. Der Mann befuhr gegen 22 Uhr die Landesstraße 1049 in Richtung Öhringen, als er vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung nach rechts von der Fahrbahn abkam. Sein Fahrzeug kollidierte mit einem Verkehrsschild, einem Pfosten und anschließend mit dem Betonfundament einer Brücke. Hierdurch entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Ein Alkoholtest bei dem 33-Järhigen ergab knapp zwei Promille, weshalb er zur Blutentnahme und Untersuchung ins Krankenhaus gebracht wurde. Den Führerschein des Mannes beschlagnahmten die Polizeibeamten. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Künzelsau-Berndshausen: Einbruchsversuch in Vereinsheim - Zeugen gesucht

Unbekannte versuchten in den letzten zwei Wochen in ein Vereinsheim in Künzelsau-Berndshausen einzubrechen. Der oder die Täter machten sich zwischen Sonntag, 13. November, und vergangenem Samstag an einer Türe zu schaffen, gelangten aber nicht ins Gebäude in der Nitzenhäuser Straße. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 07940 9400 an das Polizeirevier Künzelsau.

